Air Astana wird ausgezeichnet

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Air Astana wurde von der Airline Passenger Experience Association als Major Regional Airlines mit fünf Sternen ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihung der Airline Passenger Experience Association (APEX) auf der APEX EXPO in Boston/Massachusetts (USA) am 24. September 2018 erhielt Air Astana das begehrte Fünf-Sterne-Airline-Rating in der Kategorie „Major Regional Airlines“.

Über 500 Fluggesellschaften aus aller Welt wurden von APEX auf der Grundlage von Online-Passagierbewertungen in den Bereichen Sitzkomfort, Bordservice, Essen und Trinken, Bordunterhaltung sowie WLAN-Angebot an Bord bewertet.

Neben anderen internationalen Auszeichnungen wurde Air Astana von Skytrax bei den World Airline Awards 2012 als erste Fluggesellschaft in Russland, den GUS- Staaten und Osteuropa mit dem renommierten 4-Sterne-Rating und als „The Best Airline in Central Asia and India" prämiert. Beide Auszeichnungen konnten in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 wiederholt gewonnen werden. TripAdvisor zeichnete Air Astana bei den Travellers' Choice Awards 2018 als Sieger in der Kategorie „Regional Airlines – Asia“ aus. Hier werden die beliebtesten Fluggesellschaften von Reisenden auf der ganzen Welt ermittelt.

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