Air Astana unterstützt Luftfahrtforum

Air Astana Airbus A321neo

Vom 15. bis 17. Juli 2019 findet in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan (ehemals Astana) das renommierte regionale Luftfahrtforum „Routes Silk Road 2019“ statt, Air Astana ist offizieller Carrier dabei.

Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft Kasachstans, ist der offizielle Carrier der Veranstaltung, die ebenfalls vom Nursultan Nazarbayev International Airport und von der Stadtverwaltung Nur-Sultans unterstützt wird.

Kasachstan ist damit das erste Land in Zentralasien, in dem das Aviation Forum durchgeführt wird. Zu dem Event werden ungefähr 300 Teilnehmer erwartet, darunter Vertreter von Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugzeugherstellern und Reiseveranstaltern. Während des dreitägigen Forums wird das Potenzial des Landes in den Bereichen Luftverkehr, Tourismus und Investment aufgezeigt, um die Möglichkeiten für neue regionale Flugrouten und den Ausbau touristischer Destinationen zu entwickeln.

Als offizieller Carrier des Events gewährt Air Astana den Teilnehmern einen Rabatt von 50 Prozent auf Flugtickets nach Kasachstan und zurück. Das Land bietet seinen Besuchern reichhaltige und vielfältige kulturelle Erlebnisse sowie abwechslungsreiche Landschaften.

Über Routes

Über ihre regionalen und weltweiten Entwicklungsforen, die das ganze Jahr über in Schlüsselmärkten stattfinden, organisiert und führt Routes international bekannte Networking-Veranstaltungen für Fluggesellschaften und Flughäfen durch. Routes ist Teil des Aviation Week Network und ein Unternehmen von Informa.

Über Air Astana

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bedient gegenwärtig über 60 inländische und internationale Routen von den Drehkreuzen Nur-Sultan und Almaty. Die Airline wurde 2001 gegründet und begann den Flugbetrieb am 15. Mai 2002. Die Air Astana Flotte besteht aus 34 Flugzeugen der Muster Boeing 767, 757, Airbus A319, A320, A320neo, A321, A321neo sowie Embraer E190. Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, der GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia and India“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten auch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 errungen werden. Bei den Travellers‘ Choice Awards 2018 und 2019 von Trip Advisor wurde Air Astana zum Gewinner in der Kategorie Regional-Asia gewählt. Air Astana ist ein Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent.

Air Astana