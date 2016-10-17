Air Astana und World Winter Universiade

Air Astana Airbus A320 (Foto: Air Astana)

Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft von Kasachstan, ist der „Official Carrier“ der 28. World Winter Universiade, die vom 29. Januar bis 8. Februar 2017 in Almaty stattfindet.

Eine entsprechende Vereinbarung wurde soeben in Almaty von Peter Foster, President von Air Astana, und Nail Nurov, Direktor des Organisationskomitees der Universiade Alamy, unterzeichnet.

Die Vereinbarung sieht vor, teilnehmenden Sportlern und offiziellen Delegationen auf inländische und internationale Flüge besondere Tarife einzuräumen. Zusätzlich wird Air Astana die Olympische Fackel von Astana und 15 weiteren Städten zum Austragungsort Almaty transportieren und ebenso das Kommunikationsnetzwerk der Fluggesellschaft bereitstellen, um auf die Spiele in Kasachstan aufmerksam zu machen.

Das Programm der Winter Universiade sieht insgesamt zwölf Disziplinen vor, an denen über 2.000 Athleten aus 55 Ländern teilnehmen. Die Organisatoren rechnen zusätzlich mit 3.000 Helfern, darunter viele von Staaten außerhalb Kasachstans. Zu dem Sportevent in Zentralasien werden über 30.000 Besucher erwartet. Rund 80 Länder haben Radio- und TV-Übertragungsrechte für diese Winterspiele erhalten, die somit von einer Milliarde Menschen gesehen werden können.

Air Astana verfügt gegenwärtig über ein Netzwerk von 65 internationalen und inländischen Destinationen. Die Fluggesellschaft betreibt eine moderne Flotte von derzeit 30 Jets, die komplett westlichen Standards entspricht und aus drei Boeing 767-300ER, fünf Boeing 757-200, 13 Maschinen der Airbus-Reihe A320 und neun Embraer 190 besteht. Die Airline hat darüber hinaus elf Airbus A320neo geordert, darunter vier Langstreckenjets vom Typ A321LR, die zwischen 2016 und 2019 zur Flotte kommen. Zusätzlich hat Air Astana drei Boeing 787 bestellt, die 2019 ausgeliefert werden. Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft in den GUS-Staaten und Osteuropa mit 4 Sternen von Skytrax ausgezeichnet, dies nunmehr zum fünften Mal hintereinander. Sie ist ferner Träger des Air Transport World Market Leader Awards.

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