Air Astana und China Southern Airlines schließen Joint Venture

Air Astana Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Air Astana)

Das Joint Venture eröffnet den Passagieren zahlreiche zusätzliche Reiseoptionen zwischen Kasachstan und China, wobei sie auf ähnlich hohe Servicestandards und Komfort vertrauen können.

Die Vereinbarung baut auf dem bestehenden Codesharing der beiden Fluggesellschaften auf. Künftig werden Flugpläne, Codeshare-Verbindungen und Marketinginitiativen enger aufeinander abgestimmt und gemeinsam durchgeführt. Die Partnerschaft zielt darauf ab, auf Basis einheitlicher Rahmenbedingungen reibungsloses Umsteigen sowie besseren Zugang zu Destinationen in China und zu Kasachstan ermöglichen.

Derzeit finden pro Woche 117 Linienflüge auf 21 Strecken zwischen den beiden Ländern statt. „Die Zahl der Flüge zwischen Kasachstan und China ist im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent gestiegen, und seit Anfang 2026 wurden mehr als eine Million Passagiere befördert,“ erklärt Talgat Lastayev, stellvertretender Verkehrsminister der Republik Kasachstan. „Das Verkehrsministerium plant, das Streckennetz mit China zu erweitern und die Anzahl der angeflogenen Ziele von derzeit 21 auf 30 zu steigern.“.

Richard Ledger, Vice President Partnerships and Alliances bei Air Astana, betont wie wichtig der chinesische Markt für die kasachische Airline ist. Kasachstan sei als Drehscheibe zwischen Europa und Asien gut positioniert. Durch die Zusammenarbeit mit China Southern Airlines könnten Streckennetze aufeinander abgestimmt und den Passagieren bequemere Anschlussflüge geboten werden. Gleichzeitig könne man besser auf hohe Nachfrage reagieren und das Wachstum des Flugverkehrs beider Länder fördern.

„China und Kasachstan sind wichtige Akteure entlang der neuen Seidenstraße“, erklärt Zeng Yongchao, Executive Vice President von China Southern Airlines. Das Joint Venture nutze die Stärken beider Airlines und bündle Ressourcen. So soll die Partnerschaft die Entwicklung von Geschäfts-, Urlaubs-, Bildungs- und Familienreisen zwischen den beiden Ländern fördern.

Air Astana, die führende Airline Kasachstans, fliegt von Astana und Almaty nach Urumqi, Peking, Guangzhou und Shanghai und bietet pro Woche bis zu 36 Verbindungen an. China Southern Airlines bedient ab Urumqi, Peking, Guangzhou und Xi’an wöchentlich bis zu 29-mal Almaty und Astana.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 64 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 15-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).