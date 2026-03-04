Air Astana und Airbus feiern Jubiläum

Air Astana A320neo Flugzeuge (Foto: Air Astana)

Air Astana feiert die 20-jährige Partnerschaft mit Airbus. Im Februar 2006 nahm die Airline die erste Maschine des Herstellers, einen Airbus A320, in Empfang.

Seitdem ist die Airbus-Flotte erheblich gewachsen und umfasst heute fast 60 Flugzeuge. Zudem haben die Aktionäre von Air Astana kürzlich die Anschaffung von weiteren 25 Maschinen der Airbus A320-Familie genehmigt, ein langfristiges Bekenntnis für die Erneuerung der Flotte, Effizienz und langfristige Passagierzufriedenheit.

2008 orderte Air Astana erstmals direkt bei Airbus – die Auslieferung erfolgte 2012 und 2013 –, was zugleich die erste Direktbestellung bei dem Flugzeugbauer einer kasachischen Airline seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991 war.

Im November 2016 stellte Air Astana den ersten Airbus A320neo in Dienst und war damit einer der ersten Carrier der Welt, der auf diesen Flugzeugtyp mit verbesserter Treibstoffeffizienz und optimierter Umweltleistung setzte.

Mit der Einführung des ersten Airbus A321LR im September 2019 wuchs die Air-Astana-Flotte weiter. Dank dieser Narrowbody-Flugzeuge ließ sich das Streckennetz zusätzlich vergrößern, und es wurden neue Möglichkeiten im Langstreckenverkehr erschlossen. Mit der rund neunstündigen Verbindung Almaty–London bedient Air Astana mit dem A321LR eine der längsten Nonstop-Strecken dieses Flugzeugtyps weltweit.

Heute besteht die Flotte der Air Astana Group überwiegend aus Airbus-Flugzeugen: Insgesamt umfasst sie 59 Flugzeuge, darunter 41 Maschinen der A320/A321neo-Familie und 18 Flugzeuge der A320/A321ceo-Familie.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).