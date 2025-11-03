Air Astana tritt dem IATA-Umweltprogramm IEnvA bei

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana verstärkt ihr Engagement für Nachhaltigkeit und den Erhalt natürlicher Ressourcen und ist dazu dem Umweltzertifizierungsprogramm des internationalen Luftfahrtverbands IATA beigetreten.

Das Environmental Assessment (IEnvA) wurde speziell für die Luftfahrt entwickelt. Es ermöglicht Fluggesellschaften und anderen Unternehmen der Branche, die eigene Performance im Bereich Nachhaltigkeit basierend auf internationalen Standards und Best Practises zu identifizieren, einzuordnen und kontinuierlich Fortschritte zu erzielen.

Air Astana wird mit der Hilfe von IEnvA ein strukturiertes System zur Verbesserung der betrieblichen Abläufe und Prozesse im Unternehmen implementieren. Neben der unabhängigen Überprüfung zeichnet das Programm eine schrittweise Vorgehensweise mit dem Ziel aus, dass Fluggesellschaften ihre Managementsysteme stärken, die Gefahren für die Umwelt verringern sowie nachhaltige Verfahren in allen Bereichen integrieren.

„Der Beitritt zum IEnvA-Programm der IATA unterstreicht unser Versprechen, einen wertvollen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft der Luftfahrt in Kasachstan und darüber hinaus zu leisten“, sagte Peter Forster, CEO von Air Astana. „Mit diesem Schritt erhalten wir Zugang zu einem international renommierten Rahmen, der unser Engagement für die Umwelt bemisst, managet und der zu fortdauernder Verbesserung führt. Dies spiegelt auch die Verantwortung wider, die wir gegenüber unseren Fluggästen, der internationalen Gemeinschaft und dem Planeten tragen; und es steht im Einklang mit der langfristig ausgerichteten ESG-Strategie von Air Astana in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.“

Die Teilnahme am IEnvA-Programm flankiert auch die bereits bestehenden Initiativen von Air Astana. Dazu gehören unter anderem die Modernisierung der Flotte mit Flugzeugen der neuesten Generation, Maßnahmen zur Erhöhung der operativen Effizienz und zum geringeren Verbrauch von Treibstoff sowie die fortwährende Zusammenarbeit mit Partnern, um entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Fliegens das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu fördern.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).