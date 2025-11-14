Air Astana stellt aktuelle Geschäftszahlen vor

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana hat die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2025 sowie die ersten neun Monate 2025 bekanntgegeben.

Kennzeichnend waren eine robuste Performance, starkes Umsatzwachstum und der Ausbau der Kapazität. Das EBITDAR konnte sich dank dynamischer Kapazitätszuweisung und effektivem Yield Management weiter verbessern. Die Nachfrage blieb hoch. Die Kapazität und die Profitabilität wurden jedoch vom unplanmäßigen Ausbau von Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney, von der Schwäche der kasachischen Währung Tenge sowie von zeitweisen Flughafenschließungen beeinflusst.

Der Gesamtumsatz und sonstige Erträge kletterten in den ersten neun Monaten 2025 um 10,1 Prozent auf 1,0968 Milliarden US-Dollar (gleicher Zeitraum 2024: 996,5 Millionen US-Dollar). Dabei stieg die Gesamtanzahl der von der Air Astana Group beförderten Passagiere um 10,5 Prozent auf 7,5 Millionen (2024: 6,8 Millionen). Die Auslastung blieb stabil bei 83 Prozent.

„Wir haben in den ersten neun Monaten 2025 eine starke Leistung gezeigt, den Umsatz um 10,1 Prozent gesteigert sowie das EBITDAR um 3,5 Prozent verbessert“, so Peter Foster, CEO von Air Astana. „Dies gelang uns trotz einiger äußerer Herausforderungen, die sich im dritten Quartal, unserem saisonal stärksten, überproportional auf das Geschäft der Air Astana Group auswirkten. Es ist zwar unerfreulich, dass diese Probleme ausgerechnet während unserer Hochsaison auftraten, doch sind wir ein flexibles Unternehmen, das schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es externen Einflüssen mit Erfolg zu begegnen vermag.“

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).