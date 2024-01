Air Astana stellt 50. Flugzeug in Dienst

Air Astana Airbus A321neo

Air Astana kann einen weiteren Meilenstein in ihrer Unternehmensgeschichte feiern, kürzlich konnte das fünfzigste Flugzeug in die Flotte aufgenommen werden.

Am zurückliegenden Wochenende hat die Air Astana Group einen weiteren Airbus A321neo in die Flotte aufgenommen. Die Maschine wurde direkt vom Werk in Hamburg ausgeliefert und ist das 50. Flugzeug der Air Astana Group.

Air Astana Flotte im Januar 2024

An Bord des neuen A321neo stehen den Fluggästen die Business Class sowie die neue „Airspace Cabin“ in Economy Class zur Wahl. Die „Airspace Cabin“ bietet im Vergleich zur herkömmlichen Economy-Class-Kabine mehr Sitzplätze, größere Gepäckfächer und das Beleuchtungssystem „Moodlight“, das bisher nur in den Langstreckenjets der Fluggesellschaft zu finden war.

Mit der jüngsten Indienststellung setzt die Air Astana Group, zu der neben der Linienfluggesellschaft Air Astana auch der Low-Cost-Carrier FlyArystan gehört, ihre Wachstumsstrategie konsequent fort. Bis zum Jahr 2028 soll die Flotte insgesamt 80 moderne Flugzeuge umfassen. Gleichzeitig will die Gruppe ihre führende Position innerhalb der Branche weiter festigen.