Air Astana startet Ticketverkauf nach Tel Aviv

Air Astana Airbus A321neo

Air Astana startet den Ticketverkauf für die neuen Nonstopflüge von Almaty nach Tel Aviv in Israel.

Die nationale Fluggesellschaft Kasachstans unterstreicht damit einmal mehr ihre Expansionspläne. Die Strecke wird ab September zweimal pro Woche – jeden Donnerstag und Sonntag – mit einem Airbus A321LR durchgeführt. Dies ist die erste Direktverbindung zwischen Kasachstan und Israel.

Der Abflug in Almaty erfolgt donnerstags um 4:30 Uhr mit Landung um 8:15 Uhr Ortszeit. Am Sonntag startet der Flieger um 4:10 Uhr mit Ankunft um 7:55 Uhr Ortszeit in Tel Aviv. Zurück von der israelischen Stadt am Mittelmeer geht es um 9:30 Uhr Ortszeit mit Ankunft um 18:20 Uhr in der Wirtschaftsmetropole Almaty. Die Flugdauer beträgt auf dem Hinflug 6:45 Stunden und auf dem Rückweg 5:50 Stunden.

„Wir freuen uns, unseren Fluggästen mit der neuen Verbindung von Air Astana nach Tel Aviv das einzigartige Land im Nahen Osten näher zu bringen“, sagt Adel Dauletbek, Vice President of Marketing and Sales bei Air Astana. „Tel Aviv ist eine spannende Stadt mit zahlreichen Möglichkeiten für Touristen. Das Höchstmaß an Komfort sowie Kundenservice auf all unseren Flügen machen diese Reise unvergesslich.“

Flugtickets sind ab sofort in den Verkaufsbüros sowie Reisebüros mit IATA-Lizenz und auf der Website von Air Astana verfügbar. Weitere Informationen zum Flugangebot gibt es unter www.airastana.com/ger/de-DE.