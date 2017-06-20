Air Astana stärkt Europa-Streckennetz

Embraer E-Jet Air Astana (Foto: Air Astana)

Air Astana führt die Direktflüge von der kasachischen Hauptstadt Astana nach Kiew, Hauptstadt der Ukraine, ab Juni 2017 wieder ein.

Die Verbindung wird fünfmal pro Woche mit Maschinen des Typs Airbus A320 und Embraer 190 durchgeführt. Die mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Kasachstans stärkt damit ihr Streckennetz nach Europa.

Air Astana bietet Reisenden aus der Ukraine in Astana zahlreiche komfortable Anschlussflüge zu internationalen Zielen wie Bangkok, Peking, Seoul, Urumqi, Nowosibirsk, Omsk und Jekaterinburg sowie zu vielen weiteren Städten in ganz Kasachstan. Wie alle Passagiere von Air Astana, die auf einer internationalen Route zwischen dem 1. Juni und dem 10. September 2017 nach Astana reisen, erhalten die Kunden des neuen Dienstes aus Kiew kostenlosen Eintritt zur „EXPO 2017 Astana – Future Energy“.

„Mit der Eröffnung der EXPO 2017 Astana sowie den stark wachsenden politischen, geschäftlichen, kulturellen und touristischen Verbindungen zwischen Kasachstan und der Ukraine ist Air Astana höchst erfreut, die Verbindungen zwischen den beiden Hauptstädten wieder aufzunehmen“, sagte Peter Foster, President und CEO von Air Astana. „Passagiere aus der Ukraine dürfen sich auf den mit dem Skytrax-Award ausgezeichneten Service von Air Astana und die Vorzüge des Vielfliegerprogramms Nomad Club freuen.“

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