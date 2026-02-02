Air Astana optimiert Bodenabfertigung mit KI

Air Astana A320neo Flugzeuge (Foto: Air Astana)

Air Astana forciert weiter die digitale Transformation und setzt künftig auf das System easie der Firma ICRON, einem weltweit etablierten Anbieter KI-gestützter SaaS-Lösungen für die Luftfahrt.

Damit soll ein neues Resource Management für die Ground Operations implementiert werden, mit dessen Hilfe sich der Einsatz von Mitarbeitern und Ressourcen präzise steuern lassen. Das Ziel von Air Astana ist es, die Bodenabfertigungsprozesse insgesamt intelligenter, widerstandsfähiger und effizienter zu gestalten, um auch in diesem Bereich dem fortschreitenden Ausbau des Streckennetzes und dem weiter wachsenden Passagieraufkommen gerecht zu werden.

Air Astana betreibt ein wachsendes Bodenabfertigungsnetz an mehreren Stationen, die Tag für Tag für eine hohe Zahl an Flügen verantwortlich sind und große operative Teams koordinieren. Entsprechend gehört es zu der langfristigen Modernisierungsstrategie der Fluggesellschaft, einen skalierbaren Ansatz für die strategische Planung und operative Reaktionsfähigkeit in Echtzeit an den Flughäfen zu schaffen. easie vereint diese zentralen Funktionen in einem intelligenten System und stärkt die operative Kontrolle sämtlicher Prozesse am Boden.

Dazu kombiniert easie die Personal- und Geräteplanung auf einer zentralen, KI-basierten Plattform. Echtzeitdaten, prädiktive Algorithmen und szenario-basierte Optimierung unterstützen bei der Erstellung von Schichtplänen, bei der standortübergreifenden Abstimmung und sorgt für eine transparente Übersicht im laufenden Betrieb. So kann die Airline flexibel auf Veränderungen reagieren und Abläufe dynamisch anpassen.

„Angesichts unseres stetig wachsenden Streckennetzes und steigenden Erwartungen unserer Passagiere wird es immer wichtiger, die Effizienz und Resilienz unserer Prozesse am Boden zu erhöhen“, sagt Filippos Siakkas, Chief Operating Officer von Air Astana. „Die KI-gestützte Plattform von easie ermöglicht es uns, vorausschauend zu planen, schneller zu reagieren und unsere Teams mit modernen Echtzeit-Tools zu unterstützen.“

„Die Bodenabfertigung zählt zu den komplexesten und zeitkritischsten Bereichen im Airline-Alltag“, ergänzt Esad Cakici, Vice President Operations bei easie by ICRON. „Mit der Einführung eines KI-gestützten Ressourcenmanagements gewinnt Air Astana neue Transparenz und Kontrolle. Wir freuen uns, die Airline auf ihrem Weg zu mehr Agilität und Effizienz zu begleiten.“

Die Zusammenarbeit unterstreicht Air Astanas Engagement, innovative Technologien einzusetzen, um die Zuverlässigkeit, Sicherheit und das Passagiererlebnis weiter zu verbessern. Gleichzeitig zeigt die Partnerschaft, wie easie Entscheidungsintelligenz in den Mittelpunkt des Airline-Betriebs rückt und Fluggesellschaften dabei unterstützt, Abläufe noch zielgerichteter, präziser und sicherer zu gestalten.

Über easie by ICRON

easie, die auf die Luftfahrt spezialisierte Marke von ICRON, bietet KI-gestützte Lösungen in den Bereichen Ressourcenmanagement, Turnaround-Management, Cargo Revenue Management und Instandhaltungsplanung. Die weltweit bewährte Plattform von ICRON wandelt komplexe Echtzeitdaten in konkrete Handlungsempfehlungen um. Luftfahrtunternehmen profitieren so von höherer Effizienz, besserer Ressourcennutzung und strategischen Entscheidungen im Einklang mit aktuellen Betriebsbedingungen – für mehr Resilienz, Leistung und Profitabilität. Weitere Informationen unter www.easietech.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).