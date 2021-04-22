Air Astana offeriert MyPress

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Passagiere, die mit Air Astana fliegen, können sich ab sofort auf ein noch umfangreicheres Unterhaltungsprogramm freuen.

Die mehrfach ausgezeichnete, nationale Fluggesellschaft Kasachstans bietet ihren Fluggästen den digitalen Medienservice MyPress an. Darüber können sie mehr als 1.000 Publikationen in 20 Sprachen auf ihr persönliches mobiles Endgerät herunterladen, auch zahlreiche deutschsprachige Zeitungen und Magazine sind verfügbar.

„In Zeiten der Pandemie ist der neue, digitale Service MyPress besonders wichtig, da er dazu beiträgt, das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus zu verringern“, so Aigerim Zhanbyl, Projektmanager bei Air Astana. „Dank der Partnerschaft mit Media Carrier steht eine Vielzahl an aktuellen Zeitungen und Magazinen zum Download bereit, die komfortabel über das eigene Endgerät gelesen werden können. Mit dem neuen Angebot reduzieren wir den Papier- und Treibstoffverbrauch. Außerdem gibt es uns die Möglichkeit, die Abläufe vor dem Abflug zu optimieren.“

Weitere Informationen zu MyPress stehen unter https://airastana.com/global/en-us/Experience-Air-Astana/MyPress zur Verfügung.