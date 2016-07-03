Air Astana nimmt neuen Flug Almaty-Teheran auf

Embraer E-Jet Air Astana (Foto: Air Astana)

Air Astana hat am 30. Juni 2016 erstmals eine Nonstop-Verbindung von Almaty nach Teheran begonnen.

Die Flüge werden dreimal pro Woche mit Regionaljets Embraer 190 durchgeführt, und dies jeweils dienstags, donnerstags und samstags. Die Kabine der Embraer 190 verfügt über neun Business Class Plätze und 88 Sitze in Economy Class.

Der neue Flug wird die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern stärken. Laut dem Außenministerium von Kasachstan lag das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern im Jahr 2015 bei rund einer Milliarde US-Dollar. In Kasachstan gibt es eine ganze Reihe von kasachisch-iranischen Joint Ventures. Diese – genauso wie die gemeinsamen kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen – werden von der neuen Verbindung profitieren.

Die neuen Air Astana Flüge zwischen Almaty und Teheran sollen ferner den Tourismus in beide Länder fördern. Iran ist eine der ältesten Zivilisationen der Welt mit gut erhaltenem Kulturerbe, besonderen architektonischen Bauten, großartigen Landschaften, reicher kulinarischer Szene und interessanten, großen nationalen Kunstwerken. Das kasachische Außenministerium steht gegenwärtig in Verhandlungen, um Bürgern Kasachstans eine Visaausstellung direkt bei der Einreise nach Iran zu ermöglichen.

„Ich bin mir sehr sicher, dass unsere iranischen Gäste die Kultur und Geschichte Kasachstans sehr schätzen werden. Über Almaty hinaus, hat unser Land viel mehr zu bieten, zum Beispiel mit erstklassigen Ski-Resorts, jährlichen kulturellen Events, eine große Vielfalt an Shopping Malls und guter Küche – und dies zu einem guten preislichen Gegenwert, alles ist erreichbar in nur dreieinhalb Stunden Flugzeit von Teheran. Die neuen Flüge sind gut in Air Astanas Streckennetz innerhalb der GUS-Staaten und nach Asien eingebunden, vor allem zu dem Städten Peking und Urumqi“, sagte Ibrahim Canliel, Senior Vice President Sales Marketing von Air Astana.

Die Flugzeit zwischen Almaty und Teheran beträgt 3 Stunden und 30 Minuten. Economy Class Tickets für Hin- und Rückflug sind ab 262 Euro pro Person buchbar, in der Business Class gibt es das Flugticket ab 843 Euro (die angegebenen Preise enthalten alle Steuern mit Ausnahme der Servicegebühr, Ticketkosten können aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren). Nähere Informationen gibt es unter www.airastana.com.