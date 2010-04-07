Air Astana mit zusätzlichen Flügen ab Frankfurt

Air Astana, die moderne Fluggesellschaft Kasachstans, baut ihre Dienste nach Frankfurt am Main konsequent weiter aus.

Die Airline – ein Gemeinschaftsunternehmen des kasachischen Staates und des englischen Luftfahrtkonzerns British Aero Space – fliegt ab 2. Juni 2010 täglich (bislang sechsmal pro Woche) von der Mainmetropole in die neue kasachische Hauptstadt Astana und zur Millionenmetropole Almaty im Südosten des Landes. Die Genehmigung für die erweiterten Dienste wurde Air Astana soeben vom Bundesverkehrsministerium erteilt.