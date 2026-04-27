Air Astana mit starkem Transitaufkommen

Air Astana A320neo Flugzeuge (Foto: Air Astana)

Air Astana Group verzeichnet mehr Transitpassagiere und erweitert internationales Streckennetz ab ihrem Heimatflughafen in Almaty.

Die Air Astana Group baut ihre starke Position in Zentralasien für Transitflüge weiter aus. Im ersten Quartal 2026 verzeichnete die Gruppe, zu der die Linienfluggesellschaft Air Astana und der Low-Cost-Carrier FlyArystan gehören, bei den internationalen Passagieren, die nach Kasachstan flogen und dort zu Weiterflügen umstiegen, ein Wachstum von 65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Seit Anfang 2026 lag das gesamte Transitaufkommen bereits bei mehr als 137.000 Passagieren, davon entfielen über 48.000 auf internationale Umsteigeverbindungen. Das Wachstum ist insbesondere auf den Ausbau des Streckennetzes sowie die Verlagerung von Kapazitäten aus dem Nahen Osten nach Seoul, Bangkok, Phuket, Phu Quoc, Malé, Istanbul, Delhi, Taschkent und Tiflis zurückzuführen.

Des Weiteren hat Air Astana dieses Jahr Nonstopflüge von Almaty nach Shanghai aufgenommen und plant die Einführung neuer Verbindungen zwischen Astana und Guangzhou (China), Larnaca (Zypern) und Dalaman (Türkei). Zudem werden die Frequenzen auf bestehenden Routen, darunter nach Seoul und zu weiteren internationalen Zielen, erhöht.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 63 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).