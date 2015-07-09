Air Astana mit starkem Team in Frankfurt

Embraer E-Jet Air Astana (Foto: Air Astana)

Die Aufgaben der Niederlassung Frankfurt am Main von Air Astana, der nationalen Fluggesellschaft Kasachstans, wachsen unter europäischen Aspekten weiter.

Neben täglichen Flügen ab Frankfurt nach Astana und Almaty sowie Verbindungen ab Hannover nach Kostanaj und ab Amsterdam und London nach Kasachstan kam vor einigen Wochen die neue Route Paris-Astana hinzu. Das Team in Frankfurt am Main betreut ferner die Offline-Märkte. Neu in das Team gekommen ist Juliane Gramsch. Nach ihrem Bachelor-Studium in Tourism and Travel Management an der Hochschule Worms unterstützt sie jetzt als Sales Support den Verkauf im Innendienst von Air Astana.

Die Air Astana Mannschaft besteht aktuell aus Susith Hettihewa, Regional General Manager European Union, eine Position, die er seit 2008 innehat. Der ausgewiesene Luftverkehrsfachmann verfügt über 25 Jahre Airline-Erfahrung in führenden Positionen unter anderem bei Emirates, Qatar Airways und Sri Lankan. Susith Hettihewa ist außerdem im Executive Committee des Board of Airline Representatives in Germany (BARIG) für die Region Fernost zuständig.

Seit 2009 verantwortet Sven Gossow als Sales Manager Germany, Austria & Switzerland sämtliche Sales und Marketing Aktivitäten der Fluggesellschaft im deutschsprachigen Raum. Er bringt 20 Jahre Erfahrung im Airline- und Hotelbusiness ein. So war er unter anderem als Sales Manager im Hotel Adlon Berlin, als Key Account Manager bei Qatar Airways und als Account Manager bei Air France/KLM tätig.

Seit 2011 nimmt Juliana Kionsek die Position des Senior Sales Executive European Union bei Air Astana ein, bei gleichzeitiger Verantwortung für die Offline-Märkte in Europa. Sie war bereits seit 2008 bei Aviareps zuständig für den Bereich Key Accounts bei Air Astana Deutschland und verfügt neben ihrer Expertise im Sales und Marketing über fundiertes Air Astana Know-how. Juliana Kionsek hat ein Studium in Tourismuswirtschaft absolviert.

Anna Klingel unterstützt seit einem Jahr das Air Astana Team in Frankfurt als Sales Coordinator. Sie zeichnet für den Verkauf im Innendienst verantwortlich und fungiert als Schnittstelle für alle Bereiche im Marketing/Verkauf. Sie hat ein Studium in International Tourism Management der Hogeschool Leeuwarden/Hollan absolviert.

Susith Hettihewa: „Wir verfügen über ein perfekt abgestimmtes Team, das den Fortschritt unserer Airline in den letzten Jahren gewährleisten konnte. Zuversichtlich sehen wir uns sehr gut aufgestellt für unsere zukünftigen Aufgaben, so dass die Erfolgsstory Air Astana weitergehen wird.“

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