Air Astana mit neuem Catering ab Frankfurt

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana arbeitet mit GIC International Catering zusammen und bietet neues Catering auf den Flügen ab Frankfurt an.

Für das leibliche Wohl der Passagiere auf den Flügen von Air Astana ab dem Flughafen Frankfurt sorgt ab sofort GIC International Catering. Die nationale Fluggesellschaft Kasachstans setzt damit ihre Strategie weiter fort, das Serviceangebot an Bord für die Fluggäste immer weiter zu verbessern. GIC International Catering mit Sitz in Kelsterbach bringt dafür über 20 Jahre Erfahrung mit. Das Familienunternehmen setzt auf individuell zugeschnittene Konzepte, höchste Qualität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit – Werte, die auch bei Air Astana eine tragende Rolle spielen.

„Mit GIC International Catering haben wir ab sofort einen ausgewiesenen Experten in Sachen Kulinarik über den Wolken an unserer Seite“, so Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey bei Air Astana. „Wir freuen uns darauf, unseren Passagieren auf Flügen ab dem Flughafen Frankfurt nun eine neue Auswahl an Speisen in unserer Economy sowie Business Class anbieten zu können. Air Astana investiert stetig in die Weiterentwicklung des Services an Bord, was unsere Fluggäste sehr schätzen.“

Bongi Tshazi, Commercial Director bei GIC International Catering dazu: „Wir heißen Air Astana ganz herzlich in der GIC-Familie willkommen und freuen uns, die Fluggesellschaft als neuen Kunden bei uns begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden wir Spitzenleistungen vollbringen und innovativ vorangehen.“

Air Astana verbindet den Flughafen Frankfurt täglich mit der kasachischen Hauptstadt Astana sowie einmal in der Woche mit der Drei-Flüsse-Stadt Uralsk (Oral) im Nordwesten des Landes. Fluggäste in der Business Class können sich an Bord der Flüge auf ein komplett neues Fünf-Gang-Menü freuen, das unter anderem gegrillte Lammkoteletts mit Minzsauce oder Hähnchenroulade mit Pilzen und Risotto als Hauptgang beinhaltet.