Air Astana mit Breitband-Internet auf Boeing 767

Air Astana Boeing 757 (Foto: Air Astana)

Air Astana hat die Installation von Kommunikationssystemen zur Bereitstellung von Breitband-Internet an Bord seiner gesamten Boeing 767-Flotte erfolgreich abgeschlossen.

Der neue Dienst ist ab sofort für alle Gäste der Business Class und der Economy Class verfügbar. Diese können sich nun mit ihren Laptops, Tablets und Smartphones mit dem Internet verbinden, Messenger-Dienste und soziale Netzwerke nutzen sowie beispielsweise auf Audioinhalte und E-Mails zugreifen.

Den Gästen von Air Astana stehen drei Konnektivitätspakete zur Auswahl: Die Light-Option enthält 15 MB Datenvolumen, die Regular-Option bietet 50 MB und mit der Super-Option stehen 100 MB zur Verfügung. Mit durchschnittlich zwei bis fünf Mbps ist die erwartete Übertragungsgeschwindigkeit in jedem Paket gleich.

Air Astana setzt seine Boeing 767-Maschinen auf stark nachgefragten Langstreckenverbindungen ab Almaty und Astana – so auch über die Sommersaison auf der täglichen Strecke Frankfurt-Astana – sowie den wichtigsten Inlandsstrecken in Kasachstan ein.

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