Air Astana meldet erstes Halbjahr

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Air Astana konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres kräftig zulegen, 1,89 Millionen Passagiere flogen mit der Airline.

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft von Kasachstan, hat im ersten Halbjahr 2017 über 1,89 Millionen Passagiere befördert, davon mehr als eine Million Gäste auf den kasachischen Inlandsstrecken und 886.978 im internationalen Verkehr.

Damit ist das Passagieraufkommen von Air Astana, gemessen an der gleichen Vorjahreszeit, um zwölf Prozent gewachsen. Während die Inlandsstrecken moderat um vier Prozent zulegten, wuchs die Beförderungsleistung auf den internationalen Routen von Air Astana um 22 Prozent. Dieser wurde überwiegend über die beiden zentralasiatischen Drehscheiben Astana und Almaty gesteigert, die 62 Prozent mehr internationale Fluggäste erzielten. Auch die Luftfracht zeigt wieder Aufschwung mit einem Plus von 22 Prozent.

Peter Foster, President und CEO von Air Astana sagte: „Kasachstans Wirtschaft befindet sich nach zwei sehr schwierigen Jahren wieder in einer Wachstumsphase. Wir setzen darauf, dass sich die Wirtschaftslage in den unterschiedlichen Produktionsbereichen weiter erholt. Der Aufschwung im internationalen Verkehr stimmt uns sehr zuversichtlich, insbesondere bei den Geschäftsreisen. Die Astana EXPO 2017, die weitere Lockerung der Visabestimmungen, das neue Terminal am Nursultan Nazarbayev International Airport in Astana und die allgemein positive Entwicklung in unserem Unternehmen selbst tragen in Kombination zu dieser starken Erholung des Verkehrs bei.“

Foster weiter: „Der Kostendruck, ausgelöst durch höhere Treibstoffpreise, hat weiter zugenommen. Dennoch bleibt Air Astana mit seinen niedrigen Produktionskosten sehr wettbewerbsfähig. Das ermöglichte es uns, den Marktanteil im Langstreckengeschäft weiter auszubauen. Diese Entwicklung wird unterstützt durch den wachsenden Bekanntheitsgrad von Air Astana in den Märkten außerhalb Kasachstans und durch die anerkannt hohe Qualität unseres Produkts, wofür wir erneut mit dem Skytrax Award `Best Airline, Central Asia and India` ausgezeichnet wurden.“

„Wir setzen unsere Produktinnovationen unvermindert fort“, so Foster, „dazu gehört auch die Einrichtung von Internet an Bord. Wir haben ferner fünf werksneue Regionaljets vom Typ Embraer 2 bestellt, die ab Herbst 2018 ausgeliefert werden. Das sind zukunftweisende Flugzeuge, die zu unserer Familie der modernen Airbus A320neo Flotte stoßen, die wir schrittweise vergrößern und die ebenfalls für Produktqualität und effizienten Betrieb steht.“

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