Air Astana kauft weitere Embraer 190 Jets

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, und Embraer haben einen Vertrag für den Kauf von zwei EMBRAER 190 Jets unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet auch die Option auf zwei weitere Maschinen des gleichen Typs.

Der Gesamtwert des Vertrags beträgt 85,6 Millionen US-Dollar (nach Listenpreis), basierend auf der Konjunkturlage von Januar 2011, und könnte 171,2 Millionen US-Dollar erreichen, wenn alle Kaufoptionen ausgeübt werden. Die Lieferungen sollen planmäßig im ersten Halbjahr des Jahres 2012 beginnen. Air Astana betreibt bereits zwei EMBRAER 190 Jets unter einem Leasing-Abkommen mit Jetscape, Inc. und wird zwei weitere geleaste Flugzeuge von Air Leas Corp. 2011-2012 erhalten. Die zwei neuesten in Auftrag gegebenen Flugzeuge werden die Flotte von Air Astana bis 2012 auf insgesamt sechs EMBRAER 190 Jets erweitern. Die Finanzierung des Kaufs aller in Auftrag gegebenen Flugzeuge wurde von Air Astana selbstständig durchgeführt, ohne Bürgschaften seitens der Regierung in Anspruch zu nehmen. Der eigenständige Kauf eines Flugzeugs ist Teil des strategischen Entwicklungsplans von Air Astana, der eine Aufstockung der Flotte auf 43 Flugzeuge bis 2022 vorsieht.