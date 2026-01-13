Air Astana kündigt Strecke nach Kostanai an

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana erweitert ihr Streckennetz und nimmt ab dem 29. März 2026 Flüge von der kasachischen Hauptstadt Astana nach Kostanai (häufig auch: Qostanai) im Norden des Landes auf.

Die Verbindung wird dienstags, donnerstags sowie sonntags angeboten und ist optimal auf die Ankünfte der Nonstopflüge aus Frankfurt abgestimmt. Nach Landung in Astana um 4:25 Uhr erfolgt der Weiterflug nach Kostanai bereits um 6:25 Uhr; die gesamte Reisezeit beträgt 10 Stunden und 15 Minuten.

Ab Mitte Januar 2026 können Passagiere mit Air Astana ab Frankfurt nach Astana oder Almaty fliegen und anschließend mit der 2019 gegründeten Low-Cost-Schwester FlyArystan weiter nach Kostanai reisen.

Die Strecke ist bei zahlreichen Reisenden beliebt, die in der Region um Kostanai Freunde und Verwandte besuchen. Kostanai zählt zu den größten Industrie- und Kulturzentren Nordkasachstans. Die Stadt bietet ein großes Freizeitangebot, Museen, historische Gebäude sowie eine schnell wachsende Wirtschaft, die vor allem von Metallverarbeitung und Landwirtschaft geprägt ist. Alle Flüge sind ab sofort in den Reservierungssystemen verfügbar.