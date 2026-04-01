Air Astana ist in den Sommerflugplan gestartet

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana startet in den Sommerflugplan, der bis zum 24. Oktober 2026 gilt. Dabei werden neue Destinationen ins Streckennetz integriert, die Frequenzen auf bestehenden Routen erhöht und saisonale Verbindungen wieder aufgenommen.

Die neuen Flüge von Almaty in die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai werden jetzt dreimal wöchentlich (Dienstag, Donnerstag und Sonntag) bedient; zwei wöchentliche Umläufe, jeweils dienstags und donnerstags, zwischen Astana und Guangzhou folgen ab dem 2. Juni 2026. Ebenfalls neu im Netzwerk sind ab dem 2. Juni 2026 Flüge zwischen Astana und Larnaka auf Zypern sowie ab dem 4. Juni 2026 ab Almaty. Zum Einsatz kommt ein Airbus A321LR.

Im weiteren Verlauf des Sommerflugplans ist zudem eine schrittweise Aufstockung der Frequenzen von Astana und Almaty nach Peking, Istanbul und Antalya vorgesehen. Die Route von Frankfurt nach Astana wird ab Mai wieder täglich eingebunden. Auch die Verbindungen von Almaty nach Urumqi (China), Tiflis (Georgien) und Taschkent (Usbekistan) werden ausgebaut.

Darüber hinaus nimmt Air Astana die saisonalen Flüge von Almaty und Astana nach Nha Trang und Da Nang (beide Vietnam), Podgorica (Montenegro) und Bodrum (Türkei) wieder auf. Ab Almaty ergänzen zudem Verbindungen nach Batumi (Georgien) das Angebot, während es ab Astana und Atyrau wieder nach Tiflis (Georgien) und ab Astana nach Taschkent (Usbekistan) geht. Die saisonale Route von Almaty nach Malé (Malediven) wird bis Ende Mai verlängert.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).