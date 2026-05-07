Air Astana im T3 in Frankfurt

Air Astana Airbus A321neo LR (Foto: Air Astana)

Touchdown im Terminal 3 (T3): Air Astana ist am Flughafen Frankfurt ins neue Terminal gezogen.

Am 5. Mai 2026 feierte Air Astana Premiere im neuen Terminal 3 des Flughafens Frankfurt. Nach dem erfolgreichen Umzug war Flug KC 922 nach Astana der erste der kasachischen Fluggesellschaft, der dort abgefertigt wurde und pünktlich um 15:30 Uhr startete.

„Wir freuen uns, dass alles reibungslos ablief“, berichtet Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU bei Air Astana. „Unsere Fluggäste waren ebenfalls sehr zufrieden, insbesondere auch jene, die mit uns in der Vergangenheit schon häufig geflogen sind und das Terminal 2 gewohnt waren.“

Air Astana Airbus A321neo am Terminal 3 am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport Chris Christes)

Gemeinsam mit Fraport hatte Air Astana den Passagieren kleine Geschenke ausgehändigt. Die Check-in-Automaten und Check-in-Schalter von Air Astana im T3 befinden sich in Zone 34; dort stehen auch die Stationen zum Baggage-Drop-off zur Verfügung. Business-Class-Gäste der Airline und Teilnehmer am Vielfliegerprogramm Nomad Club mit entsprechendem Status können die Zeit bis zum Abflug hinter der Sicherheitskontrolle in der neuen Priority Lounge auf Ebene 5 verbringen.

Im Sommer 2026 offeriert Air Astana wieder ein umfangreiches Flugangebot zwischen Frankfurt und Kasachstan: täglich in die Hauptstadt Astana; jeden Montag, Donnerstag und Samstag nach Almaty; jeden Mittwoch nach Uralsk. Insbesondere in Astana und Almaty haben die Passagiere die Gelegenheit, schnell und unkompliziert zu Weiterflügen innerhalb Kasachstans sowie zu Zielen in Zentralasien und Fernost umzusteigen.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 63 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).