Air Astana gründet FlyArystan

Embraer E-Jet Air Astana (Foto: Air Astana)

Air Astana wird in der ersten Jahreshälfte 2019 eine Low-Cost-Airline mit dem Namen FlyArystan gründen.

Die Fluggesellschaft wird eine Flotte von Airbus A320-Flugzeugen betreiben, konfiguriert mit 180 Sitzen in der Economy Class. FlyArystan wird als klassisches Low-Cost-Carrier-Modell (LCC-Modell) operieren, das den Beispielen erfolgreicher Fluglinien wie easyJet, Indigo, Cebu Pacific und Air Asia folgt: Sie wird zu niedrigen Ticketpreisen – etwa für die Hälfte dessen, was Air Astana heute anbietet – auf überwiegend inländischen Strecken fliegen. Eine Erweiterung auf regionale internationale Strecken ist mittelfristig denkbar.

Zunächst wird FlyArystan vier Flugzeuge betreiben und soll bis 2022 auf eine Flotte von mindestens 15 Maschinen anwachsen. FlyArystan wird von mehreren Flughäfen in Kasachstan aus operieren, wobei die Routen und Flugzeugbasen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Das Management-Team von FlyArystan steht bereits fest und setzt sich aus Senior-Managern von Air Astana zusammen, die die Weiterentwicklung der Fluggesellschaft seit 16 Jahren mit vorantreiben. Das Team wird von Tim Jordan geleitet, der als britisch-australischer Staatsbürger mehr als 15 Jahre Erfahrung im Low-Cost-Carrier Senior Management bei Cebu Pacific und Virgin Blue mitbringt.

Obwohl sich FlyArystan als Low-Cost-Fluggesellschaft im Serviceangebot von Air Astana unterscheiden wird, werden natürlich die gleichen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards angesetzt. Denn alle Sicherheitsstandards und behördlichen Verfahren, denen Air Astana unterliegt, gelten automatisch auch für FlyArystan. Das Vorhaben wird wie bei Air Astana üblich vollständig selbstfinanziert. FlyArystan benötigt kein Kapital von Aktionären, keine staatlichen Zuschüsse oder sonstige externe finanzielle Unterstützung.

Peter Foster, President & CEO von Air Astana, dazu: „FlyArystan ist das Ergebnis zahlreicher ernsthafter Überlegungen und interner Unternehmensplanungen. Das neue Low-Cost-Angebot wird sich im schnell verändernden lokalen und regionalen Geschäftsumfeld mittel- und langfristig positiv auf Air Astana auswirken. Außerdem hoffen wir, dass es von den kasachischen Reisenden, die dann von deutlich günstigeren Flugtarifen auf Inlands- und Regionalstrecken profitieren können, gut aufgenommen wird."

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