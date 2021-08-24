Air Astana fliegt wieder nach London

Air Astana Airbus A321neo

Nach der pandemiebedingten Aussetzung der Verbindung nimmt Air Astana im kommenden Monat die Flüge ab und nach London wieder auf.

Ab dem 18. September 2021 verbindet die Airline Kasachstans Hauptstadt Nur-Sultan mit dem Flughafen London-Heathrow. Geflogen wird jeweils mittwochs und samstags mit modernen Flugzeugen vom Typ Airbus A321LR. Die Flugzeit von Nur-Sultan nach London beläuft sich auf 7:15 Stunden, ab London dauern die Flüge 6:30 Stunden.

Ab Deutschland bleibt das Flugangebot stabil. Air Astana fliegt weiterhin viermal pro Woche von Frankfurt nach Nur-Sultan sowie jeweils einmal pro Woche von Frankfurt nach Atyrau und nach Uralsk.

Air Astana bittet die Passagiere sich rechtzeitig vor dem Flug über die aktuellen Einreise- und Transitbedingungen zu informieren, beispielsweise unter https://airastana.com/ger/en-us/Information/Air-Astana-Secure/Before-your-flight.