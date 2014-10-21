Air Astana fliegt von Hannover nach Kostanaj

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, wird zwischen dem 17. Mai und 13. September 2015 erneut Nonstop-Flüge von Hannover nach Kostanaj anbieten.

In der Region um das mehr als 200.000 Einwohner zählende Kostanaj lebten einst viele deutschstämmige Bürger, die in den letzten Jahrzehnten in die Bundesrepublik – insbesondere nach Niedersachsen – ausgewandert sind. Daraus hat sich eine rege ethnische Nachfrage nach Nonstop-Flügen entwickelt, der Air Astana mit einer Direktverbindung zwischen Hannover und Kostanaj saisonal nachkommt.

Flug KC 924 verlässt Hannover um 19.20 Uhr und kommt am nächsten Tag um 4.15 Uhr Ortszeit in Kostanaj an. Der Rückflug KC 923 startet von der nordkasachischen Stadt um 17.10 Uhr (Ortszeit) und landet am gleichen Tag um 18.20 Uhr in Hannover. Die Flugzeit beträgt etwa fünf Stunden. Für die Verbindung hält Air Astana spezielle Tarife bereit, die 30 Kilogramm Freigepäck und den kostenlosen „Zug zum Flug Service“ der DB zum Flughafen Hannover mit einschließen.

Air Astana – vom internationalen Bewertungsunternehmen Skytrax mit 4 Sternen für seine Produkt- und Serviceleistungen ausgezeichnet – bietet darüber hinaus beste tägliche Verbindungen ab Frankfurt in die moderne kasachische Hauptstadt Astana sowie zur Millionenmetropole Almaty und zu zahlreichen weiteren Destinationen in Kasachstan, dem neuntgrößten Land der Welt.