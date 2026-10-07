Air Astana fliegt neu nach Tokio

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana startet eine neue Direktverbindung zwischen Almaty und Tokio, die neue Linie wird mit einem Airbus A321LR bedient.

Ab dem 30. November 2026 fliegt die führende Airline Kasachstans und Zentralasiens jeden Montag und Donnerstag nonstop mit einem Airbus A321LR von Almaty zum internationalen Flughafen Tokio-Narita mit Plätzen in Business und Economy Class.

KC171 Almaty-Tokio (Montag und Donnerstag), 21:55 – 09:25 Uhr (+1), 7:30 Stunden Flugzeit

KC172 Tokio-Almaty (Dienstag und Freitag), 10:55 – 16:20 Uhr, 9:25 Stunden Flugzeit

(alle Uhrzeiten sind Ortsangaben)

„Die Aufnahme der neuen Direktflüge nach Japan ist für uns von hoher Bedeutung, denn es unterstützt unser Ziel, Kasachstan als führendes Drehkreuz für Zentralasien und den Kaukasus weiter zu auszubauen“, betont Ibrahim Canliel, CEO von Air Astana. „Die Flüge nach Tokio, einem der führenden Wirtschafts- und Tourismuszentren der Welt, sind bereits die 22. neue Route, um die wir in diesem Jahr unser Streckennetz erweitern. Zugleich wird die Verbindung dazu beitragen, die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Kasachstan und Japan zusätzlich zu stärken.“

Aufbauend auf der bestehenden Partnerschaft zwischen Air Astana und Japan Airlines werden die Flüge zwischen Tokio-Narita und Almaty im Codeschare durchgeführt. Tickets für die neuen Flüge können über die Webseite der Fluggesellschaft, die mobile Air-Astana-App sowie im Reisebüro gebucht werden. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 63 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 15-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).