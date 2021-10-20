Air Astana fliegt neu nach Phuket

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana baut das Streckennetz weiter aus, ab dem 31. Oktober 2021 fliegt die Airline neu auf die thailändische Insel Phuket.

Die neuen Flüge zwischen Almaty und Phuket finden zweimal pro Woche statt. Darüber hinaus erhöht Air Astana die Frequenz auf bereits bestehenden Verbindungen. Das Emirat Dubai bedient die Fluglinie sogar mit zehn wöchentlichen Flügen: drei Flüge ab Almaty (ab 23. Oktober 2021) sowie täglich ab Nur-Sultan (ab 1. November 2021).

Ebenfalls im Oktober nimmt Air Astana die ausgesetzten Flüge nach St. Petersburg wieder auf (einmal pro Woche ab Almaty) und erweitert das Angebot nach Moskau mit täglichen Verbindungen ab Almaty sowie fünf Flügen pro Woche ab Nur-Sultan.

Ebenfalls aufgestockt wurde der Flugplan nach Istanbul. Die Metropole am Bosporus bedient Air Astana jetzt mit drei Flügen pro Woche ab Almaty sowie fünf ab Nur-Sultan.