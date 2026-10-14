Air Astana fliegt neu nach Oman

Air Astana A320neo Flugzeuge (Foto: Air Astana)

Air Astana erweitert noch in diesem Monat das internationale Streckennetz mit zwei neuen Direktverbindungen nach Oman.

Ab dem 23. beziehungsweise 24. Oktober 2026 fliegt die führende Airline Kasachstans von Almaty und Astana nach Salalah. Beide Strecken werden wöchentlich mit einem Airbus A320 bedient.

Ab Almaty:

KC 8267 Almaty-Salalah (Freitag), 10:05 – 15:15 Uhr, 6:10 Stunden Flugzeit

KC 8268 Salalah-Almaty (Freitag), 16:35 – 22:55 Uhr, 5:30 Stunden Flugzeit

ab 30. Oktober 2026:

KC 8267 Almaty-Salalah (Freitag), 07:30 – 12:40Uhr

KC 8268 Salalah-Almaty (Freitag), 13:50 – 20:20 Uhr

Ab Astana:

KC 8269 Astana-Salalah (Samstag), 08:35 – 14:40 Uhr, 7:05 Stunden Flugzeit

KC 8270 Salalah-Astana (Samstag), 16:00 – 23:25 Uhr, 6:25 Stunden Flugzeit

(alle Uhrzeiten sind Ortsangaben)

Die neue Verbindung kann über die Webseite der Fluggesellschaft, die mobile Air-Astana-App sowie im Reisebüro gebucht werden. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 63 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 15-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).