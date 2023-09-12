Air Astana fliegt nach Israel

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana hat einen neuen Direktflug von Almaty nach Tel Aviv in das umfassende Streckennetz aufgenommen.

Die Verbindung wird zweimal pro Woche – jeden Donnerstag und Sonntag – mit einem Airbus A321LR durchgeführt. Die Flugdauer beträgt auf dem Hinflug von der kasachischen Metropole nach Tel Aviv 6:45 Stunden und auf dem Rückweg 5:50 Stunden. Dieser neue Nonstopflug soll die Geschäfts-, Handels- und Tourismusbeziehungen zwischen den beiden Ländern stärken. Almaty liegt am Fuße des majestätischen Tian Shan Gebirges und ist die größte Stadt Kasachstans. Die Metropole lockt viele internationale Reisende mit einer einzigartigen Mischung aus Natur, Geschichte sowie Kultur. Hier treffen westliche sowie östliche Einflüsse aufeinander und Besucher können die lebendige Kunstszene der Stadt bestaunen, einzigartige Museen erkunden sowie sich von den Aromen der zentralasiatischen Küche verwöhnen lassen. Naturliebhaber kommen in der unberührten Berglandschaft auf ihre Kosten und haben zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern und Skifahren oder können einfach nur die atemberaubenden Ausblicke genießen.