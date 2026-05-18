Air Astana feiert 24 Jahre Erfolgsgeschichte

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Air Astana hat sich seit dem Erstflug im Mai 2002 von einem kleinen Carrier mit nur drei Flugzeugen zur größten Airline-Gruppe Zentralasiens und des Kaukasus entwickelt.

Heute umfasst die Flotte der Air Astana Group 63 Flugzeuge, die insgesamt 44 internationale Destinationen in Europa, Zentralasien und Fernost sowie 14 Ziele innerhalb Kasachstans bedienen.

Seit Mai 2002 beförderte die Fluggesellschaft über 94 Millionen Passagiere und etablierte sich als eines der erfolgreichsten Unternehmen Kasachstans. Darüber hinaus erhielt Air Astana zahlreiche internationale Auszeichnungen für Servicequalität und Flugsicherheit.

„In den vergangenen 24 Jahren ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Dazu zählen ein umfangreiches Streckennetz, eine moderne Flotte und ein erfahrenes Team aus hochqualifizierten Luftfahrtexperten“, erklärt Ibrahim Canliel, CEO von Air Astana. „Ein besonderer Dank gilt unseren Passagieren für ihr Vertrauen und ihre Treue sowie allen Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz und ihrer Professionalität einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg der Airline beitragen.“

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 63 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).