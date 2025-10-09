Air Astana erweitert internationales Streckennetz

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana baut das Streckennetz im Herbst 2025 durch die Wiederaufnahme von Flügen und höhere Frequenzen zu stark nachgefragten Reisezielen in Nahost und Asien weiter aus.

Wieder dabei sind seit September die zwei wöchentlichen Verbindungen von Almaty nach Dschidda sowie ein Flug pro Woche von Schymkent nach Dschidda in Saudi-Arabien. Ende Oktober wird das Flugangebot zwischen Kasachstan und dem Wüstenstaat zusätzlich erhöht, wenn es zweimal pro Woche von Almaty und einmal wöchentlich von Schymkent nach Medina geht. Die Routen von Astana und ganz neu auch von Aktau nach Dschidda und Medina werden alle zwei Wochen durchgeführt.

Darüber hinaus bedient Air Astana erneut beliebte Urlaubsorte in Asien: Ab Ende Oktober starten zunächst drei wöchentliche Flüge von Almaty nach Malé auf den Malediven, wobei die Frequenz in der Hochsaison auf fünf Flüge pro Woche erhöht wird. Die Strecke von Almaty nach Phu Quoc in Vietnam wird vorerst fünfmal wöchentlich und ab Dezember sogar täglich angeboten. Astana, die Hauptstadt Kasachstans, wird dreimal pro Woche mit der größten vietnamesischen Insel verbunden.

Auch die Frequenzen zu weiteren bekannten Zielgebieten werden ausgebaut:

• Almaty-Dubai: zwölf anstatt sieben Flüge pro Woche

• Astana-Dubai: zehn anstatt sieben Flüge pro Woche

• Almaty-Bangkok: sieben anstatt vier Flüge pro Woche

• Almaty-Phuket: sieben anstatt vier Flüge pro Woche

Alle Strecken werden mit einem modernen Airbus A320neo oder Airbus A321LR durchgeführt.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).