Air Astana erhöht Kapazität ab Frankfurt

Air Astana Boeing 767-300ER (Foto: Air Astana)

Zur Sommersaison 2019 wächst das Angebot von Air Astana ab Frankfurt, die Kapazitätserhöhung wird durch den Umstieg auf ein größeres Flugzeug erreicht.

Mit Beginn am 15. Mai 2019 setzt auf ihren täglichen Flügen zwischen Frankfurt und der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan (ehemals Astana) eine Boeing 767-300ER mit einer Kapazität von 30 Sitzplätzen in Business Class und 193 Sitzen in Economy Class ein. Sie löst damit saisonal die kleinere Boeing 757-200 ab, die über 16 Sitze in Business Class und 150 Sitze in Economy Class verfügt.

„Wir freuen uns, dass wir ab 15. Mai 2019 wieder fast 400 Sitzplätze mehr pro Woche ab Frankfurt offerieren. Damit können wir die erfreulich hohe Nachfrage von Geschäftsreisenden und Urlaubern sowie im ethnischen Verkehr noch besser bedienen“, so Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey, Ukraine & Caucasus von Air Astana.

Ab Nur-Sultan bietet Air Astana zahlreiche attraktive Anschlussflüge an, etwa in die kasachische Metropole Almaty und zu vielen weiteren Zielen in Kasachstan und Zentralasien wie Taschkent, die Hauptstadt von Usbekistan (viermal pro Woche). Auch Städte wie Bangkok und Hongkong sind ab Nur-Sultan mit kurzem Zwischenstopp in Almaty bequem zu erreichen.

Fluggäste, die mit Air Astana von Frankfurt nach Nur-Sultan reisen, können über die Fluggesellschaft auch attraktive Stopover buchen, bevor sie zu anderen Zielen weiterfliegen, und so beispielsweise die zahlreichen modernen Bauten vieler Architekten von Weltruhm ansehen, die das Gesicht der Stadt prägen. Das Stopover-Angebot von Air Astana beinhaltet günstige Hotelübernachtungen mit Frühstück sowie die Transfers vom Flughafen in die Stadt und wieder zurück. Weitere Informationen dazu gibt es online auf www.airastana.com.

Über Air Astana

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bedient gegenwärtig über 60 inländische und internationale Routen von den Drehkreuzen Nur-Sultan und Almaty. Die Airline wurde 2001 gegründet und begann den Flugbetrieb am 15. Mai 2002. Die Air Astana Flotte besteht aus 35 Flugzeugen der Muster Boeing 767, 757, Airbus A319, A320, A320neo, A321, A321neo sowie Embraer E190. Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, der GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia and India“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten auch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 errungen werden. Bei den Travellers‘ Choice Awards 2018 und 2019 von Trip Advisor wurde Air Astana zum Gewinner in der Kategorie Regional-Asia gewählt. Air Astana ist ein Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent.