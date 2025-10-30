Air Astana erhöht Flugfrequenzen zu Sonnenzielen

Air Astana A320neo Flugzeuge (Foto: Air Astana)

Die mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Air Astana hat den aktuellen Winterflugplan aufgenommen, der bis zum 28. März 2026 gültig ist.

Dieser spiegelt vor allem die saisonale Nachfrage auf beliebten Strecken wider und bietet Passagieren noch bessere Verbindungen innerhalb Kasachstans sowie zu internationalen Zielen.

Vor allem Urlaubsdestinationen in Asien und dem Mittleren Osten sind in der Wintersaison bei Air Astana stark nachgefragt. Die Fluggesellschaft reagiert darauf und erhöht die Frequenz auf Flügen zu Ferieninseln wie den Malediven, Phu Quoc in Vietnam, Phuket in Thailand sowie zu Metropolen wie Dubai und Bangkok.

Zudem wird Air Astana die Nachfrageentwicklung beobachten und den Flugplan an die Marktdynamik flexibel anpassen. Dabei behält die Airline immer die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Passagierkomfort im Blick. Aktualisierungen finden Fluggäste auf der offiziellen Website von Air Astana sowie in der mobilen App.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).