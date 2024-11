Air Astana erhält begehrten APEX Award 2025

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Bei der festlichen Verleihung der APEX Awards vor Kurzem in Singapur erhielt Air Astana die Auszeichnung „Best Overall Airline in Central Asia“ und wurde somit zur besten Fluggesellschaft in Zentralasien gekürt.

„Diese hohe Ehrung ist das Ergebnis harter Arbeit über Jahre hinweg durch die Belegschaft von Air Astana“, sagte Yelena Obukhova, Vice President of Inflight Services bei Air Astana. „Zugleich spiegelt es unser Credo wider, durch wahre Gastfreundschaft, höchste Servicestandards sowie Innovationen für mehr Nachhaltigkeit und Erhalt der Umwelt ganz außergewöhnliche Erlebnisse für unsere Fluggäste zu kreieren.“

Die Preisverleihung in Singapur fand während der FTE APEX Asia EXPO, dem größten Luftfahrtevent in der Asien-Pazifik-Region, statt. Gewürdigt wurden Innovationen sowie marktspezifische, regionale Adaptionen. Dort zeigte Yelena Obukhova auch auf, wie es Air Astana gelingt, zu den Passagieren eine emotionale Bindung aufzubauen. Dabei betonte sie die Wichtigkeit, ihnen eine innige Verbindung zur Kultur Kasachstans zu ermöglichen.

Ende Oktober 2024 bei der APEX/IFSA Global EXPO in Kalifornien wurde Air Astana bereits mit dem APEX Five Star Award in der Kategorie „Major Airlines“ ausgezeichnet. Diese globale Anerkennung beruht auf dem neutral erhobenen Feedback von Passagieren über den APEX-Partner TripIt von Concur.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).