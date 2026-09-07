Air Astana erhält IATA-Zertifizierung für nachhaltiges Beschaffungsmanagement

Air Astana Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Air Astana)

Als erste Fluggesellschaft in Zentralasien und den GUS-Staaten sowie als dritte Airline weltweit erhielt Air Astana eine IATA-Zertifizierung im Rahmen des Integrated Sustainability Program (ISP).

Das IATA ISP bietet Fluggesellschaften einen branchenspezifischen Rahmen für das Management und die Bewertung von Nachhaltigkeit. Es schafft damit die Grundlage, Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) systematisch in Geschäftsprozesse zu integrieren und sich dabei an international anerkannten Standards und Best Practices zu orientieren.

Die jetzt erfolgte Zertifizierung bestätigt das kontinuierliche Engagement von Air Astana für ein verantwortungsvolles Beschaffungsmanagement entlang der gesamten Lieferkette. Basis dafür sind unter anderem das Sustainability & ESG Procurement Policy Statement sowie der Supplier Code of Conduct von Air Astana, welche die Grundsätze und Zielsetzungen für eine verantwortungsvolle Beschaffung und nachhaltige Zusammenarbeit mit Zulieferbetrieben regeln.

„Die IATA-ISP-Zertifizierung markiert einen wichtigen Meilenstein unseres Nachhaltigkeitsengagements“, sagte Ibrahim Canliel, CEO von Air Astana. „Wir freuen uns, in Kasachstan und der Region Maßstäbe für ein verantwortungsvolles Beschaffungsmanagement zu setzen.“

Bei der Verankerung von ESG-Prinzipien ins Beschaffungsmanagement bezieht Air Astana auch Zulieferer sowie Geschäftspartner ein und macht deren Fortschritte sichtbar: Seit 2024 würdigt die Airline im Rahmen der jährlichen „Air Astana ESG Awards“ Partner, die mit vorbildlichen ESG-Maßnahmen überzeugen und zu den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens beitragen. Gleichzeitig schafft die Initiative Raum für den Austausch bewährter Verfahren und fördert die Weiterentwicklung nachhaltiger Lösungen.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 63 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).