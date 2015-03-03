Air Astana erhält „Airline Market Leader Award 2015“

Embraer E-Jet Air Astana (Foto: Air Astana)

Auf der 41. jährlichen Verleihung des Air Transport World (ATW) Awards, der in diesem Jahr am 25. Februar 2015 in Washington DC stattfand, erhielt Air Astana die Auszeichnung als „Airline Market Leader of the Year“.

Peter Foster, President und CEO von Air Astana, nahm für die 4.300 Mitarbeiter der Airline den Preis entgegen und stellte heraus, dass die Entwicklung des Unternehmens in den letzten zwölf Jahren „eine bemerkenswerte Reise“ genommen hat.

„Wir sind sehr stolz darauf, die jüngste Airline zu sein, die diese renommierte Auszeichnung gewinnt“, so Peter Foster in seiner Rede vor den 200 anwesenden Gästen. Er dankte besonders den Menschen in Kasachstan für ihre großartige Unterstützung.

Air Transport World Editor in Chief Karen Walker lobte die kasachische Fluggesellschaft für ihre Kreativität, die Zielstrebigkeit und ihre dauerhafte Profitabilität. Seit der Gründung von Air Astana 2002 mit einem Startinvestment von 17 Millionen US-Dollar, agierte die Airline (bis auf das erste Jahr) profitabel und musste seit der Gründung auf keine finanziellen Hilfen zurückgreifen. Zwischenzeitlich hat Air Astana eine moderne, westliche Flotte mit einem Durchschnittsalter von fünf Jahren aufgebaut.

Die ATW Achievement Awards genießen in der Branche hohes Ansehen. Weitere Award-Gewinner in dieser Nacht waren beispielsweise der London Heathrow Airport / Star Alliance, Boeing und Lufthansa.

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