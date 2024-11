Air Astana eröffnet neu Business Lounge

Air Astana A320neo Flugzeuge (Foto: Air Astana)

Air Astana hat im neuen internationalen Terminal am Flughafen Almaty die Business Lounge „The Shanyraq“ eröffnet.

Ein Meilenstein für die kasachische Fluggesellschaft, denn in der 22-jährigen Unternehmensgeschichte ist dies ihre erste Business Longe an diesem Flughafen. Zugang zu dem exklusiven Bereich haben vor internationalen Flügen ausschließlich Business-Class-Passagiere der Airline sowie Mitglieder des Vielfliegerprogramms Nomad Club mit entsprechendem Status.

Air Astana Business Lounge „The Shanyraq“ am Flughafen Almaty (Foto: Air Astana)

Die luxuriös und großzügig gestaltete Business Lounge „The Shanyraq“ am Flughafen Almaty ist täglich rund um die Uhr geöffnet und bietet Platz für mehr als 100 Gäste. Hier genießen Passagiere ausgezeichneten Service und können in ruhiger Atmosphäre vor ihren Flügen entspannen. Das Design der Business Lounge ist Elementen der kasachischen Kultur entlehnt. Dabei verfügt die Lounge über Arbeits- und Ruhebereiche, einen separaten Raum für Familien mit Kindern, Duschen sowie besondere Vorrichtungen für Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität. Reisende haben jederzeit Zugriff auf aktuelle Fluginformationen und freuen sich während der Wartezeiten über eine exquisite Auswahl an warmen Mahlzeiten, Snacks und Getränken.

Air Astana Business Lounge „The Shanyraq“ am Flughafen Almaty (Foto: Air Astana)

Air Astana fliegt ab Deutschland mehrfach pro Woche von Frankfurt nach Astana mit schnellem Anschluss nach Almaty. „The Shanyraq“ in Almaty ist bereits die zweite Business Lounge, die Air Astana in diesem Jahr in Betrieb genommen hat. Erst im Juli eröffnete die neue Business Lounge „The Shanyraq“ im Inlandsterminal des internationalen Flughafens von Astana. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Air Astana Business Lounge „The Shanyraq“ am Flughafen Almaty (Foto: Air Astana)

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).