Air Astana eröffnet Aviation Technical Center

Air Astana Airbus A321neo

Air Astana hat anlässlich ihres 16. Jubiläumsjahrs der Betriebsaufnahme ihr neues Aviation Technical Center am Nursultan Nazarbayev International Airport von Astana in Betrieb genommen.

Das neue Zentrum ermöglicht es Air Astana, alle erforderlichen technischen Arbeiten sowie die vorgeschriebenen Servicedienstleistungen bis zu großen, umfassenden Wartungen eines Flugzeugs durchzuführen. Das 19 Millionen US-Dollar umfassende Projekt in der kasachischen Hauptstadt wurde von der European Bank for Reconstruction and Development finanziert.

Der weite, selbsttragende Hangar hat eine Fläche von 5.556 Quadratmetern und kann Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 787 oder Boeing 767 samt eines Mittelstreckenjets vom Muster Airbus A320neo gleichzeitig aufnehmen. Die von einem kanadischen Unternehmen entworfene Technikhalle ist so konzipiert, dass alle Arbeiten auch in der kalten Winterzeit uneingeschränkt möglich sind. Air Astana hat zudem mit harten winterlichen Betriebsbedingungen in Kasachstan sehr große Erfahrungen. Das Aviation Technical Center verfügt über ein umfangreiches Lager an Ersatzteilen und über verschiedene Werkstatteinheiten, um Flugzeuge instand zu setzen oder regelmäßig zu warten. Ein Nebengebäude dient zu Trainingszwecken des Air Astana Engineering Center, um Wartungsarbeiten an Flugzeugen auf internationalem Standard zu gewährleisten.

„Die futuristische Hauptstadt Astana feierte ihren 20. Gründungstag und Air Astana den 16. Geburtstag – gute Gründe unter diesen Prämissen das neue Aviation Technical Center feierlich zu eröffnen“, sagte Peter Foster, President und CEO von Air Astana. „Für die Stadt stellt das neue Zentrum eine weitere, wichtige Infrastruktur für den Flugverkehr dar und fördert Astanas Position als führende Luftverkehrsdrehscheibe in Zentralasien. Für Air Astana bedeutet das Aviation Technical Center einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Wir erweitern damit unser Leistungspotenzial und stärken Ansehen und Reputation unseres Unternehmens auf internationaler Ebene.“

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bedient gegenwärtig über 60 inländische und internationale Routen von den Drehkreuzen Astana und Almaty. Die Airline wurde 2001 gegründet und begann den Flugbetrieb am 15. Mai 2002. Die Air Astana Flotte besteht aus Flugzeugen der Muster Boeing 767, 757, Airbus A319, A320, A320neo, A321, A321neo sowie Embraer 190. Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, der GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia and India“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten auch 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 errungen werden. Tripadvisor zeichnete Air Astana 2018 als beste Airline für eine bestimmte Weltregion aus: Die „Travellers‘ Choice Awards“ ermitteln jährlich global die bevorzugten Fluggesellschaften jeweils in regionalen Kategorien.

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