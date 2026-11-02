Air Astana bringt schnelles WLAN an Bord

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana hat damit begonnen, schnelles, satellitengestütztes WLAN an Bord der Flugzeuge vom Typ Airbus A321LR einzubauen.

Dazu arbeitet die führende kasachische Fluggesellschaft mit SES zusammen, einem globalen Anbieter für Satellitenkommunikation. Ende vergangener Woche fand auf der Strecke Almaty-Tashkent der erste Flug statt, auf dem die Passagiere das schnelle WLAN nutzen konnten. Air Astana wird sukzessive weitere A321LR-Maschinen mit dem neuen Angebot ausrüsten, wobei die Installationen in den technischen Einrichtungen der Air Astana Group vorgenommen werden.

Bis einschließlich 31. Januar 2027 steht das schnelle WLAN allen Gästen uneingeschränkt in den Flugzeugen zur Verfügung, die bereits mit dem System ausgestattet wurden. Danach können Passagiere in Business Class sowie Mitglieder des Nomad-Club-Vielfliegerprogramms mit Gold- oder Diamant-Status das WLAN ohne Aufpreis nutzen. Alle anderen Fluggäste müssen eine Gebühr entrichten. Unabhängig von ihrem Status ist die Nutzung von Messenger-Diensten für alle Nomad-Club-Mitglieder mit keinen Kosten verbunden.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 64 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 15-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).