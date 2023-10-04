Air Astana besteht IATA-Audit

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Air Astana hat das Operational Safety Audit der International Air Transport Association (IOSA) bereits zum neunten Mal erfolgreich bestanden.

Bei der Prüfung im Jahr 2023 wurden die innerbetriebliche Organisationsstruktur und das Management, der gesamte Flugbetrieb inklusive dessen Durchführung und Kontrollmechanismen, Technik und Wartung, die Arbeitsabläufe in der Kabine und der gesamte Abfertigungsprozess an den Flughäfen, das Frachthandling sowie alle sicherheitsrelevanten Aspekte unter die Lupe genommen. Das nächste Audit wird im Jahr 2025 stattfinden.

Das IOSA-Programm ist ein international anerkanntes Bewertungssystem zur Beurteilung der operativen Managementstrukturen und Kontrollsysteme einer Fluggesellschaft. Der internationale Luftverkehrsverband IATA verlangt von allen Mitgliedern, sich im Zwei-Jahresrhythmus einem Audit zu unterziehen. Damit soll gewährleistet werden, dass die Airlines die rund 1.000 IOSA-Vorgaben in Bezug auf Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen. Die Audits werden von ausgesuchten Organisationen mit spezieller IATA-Genehmigung durchgeführt. Sie dürfen bei den Airlines nie mehrmals hintereinander bei einem Audit zum Einsatz kommen.