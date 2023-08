Air Astana baut weiter aus

Ab August und September 2012 erweitert Air Astana ihre Dienste zwischen Almaty und Astana nach Urumqi in Westchina.

Die Fluggesellschaft bedient ab 1. August die Strecke Almaty-Urumqi statt derzeit dreimal pro Woche dann täglich. Auch die Verbindung zwischen der Hauptstadt Astana und der westchinesischen Metropole wird ab 17. September von zwei auf vier wöchentliche Flüge aufgestockt. Durch die größere Zahl der Frequenzen entstehen bessere Umsteigeverbindungen für Passagiere, die zwischen Russland, Zentralasien, Europa und Urumqi unterwegs sind. Alle elf wöchentlichen Flüge werden mit Airbus A 320 durchgeführt, der 16 Plätze in Business und 132 in der Economy Class hat.

Bereits im November 2009 bzw. Juli 2010 hatte Air Astana Flüge von Astana und Almaty nach Urumqi aufgenommen. Seitdem wurden auf dieser stark wachsenden Strecke über 150.000 Passagiere und rund 130 Tonnen Fracht befördert.

„Die Flüge von Kasachstan nach Urumqi als Chinas westlichem Drehkreuz sind seit drei Jahren sehr populär für Geschäftsreisende und Touristen gleichermaßen und der Handel zwischen beiden Ländern hat sich enorm entwickelt. Touristen aus Kasachstan ziehen die berühmten historischen chinesischen Stätten an sowie die exquisite Küche des Landes. Chinesische Gäste kommen andererseits nach Kasachstan, um in der alpinen Umgebung Almatys mit ihren Skiresorts zu bleiben, die futuristische Stadt Astana zu sehen, die alte Seidenstraße sowie die endlose Steppe zu erleben. Mit den neuen Flügen eröffnen wir schnelle Umsteigeverbindungen und somit neue Gateways zwischen Urumqi und unserem wachsenden Streckennetz nach Russland, Zentralasien, in die Türkei und in den Kaukasus,“ sagte Ibrahim Canliel, Vice President Marketing and Sales von Air Astana.

Mit Air Astana kann der Reisende auch auf der Strecke nach Urumqi auf komfortablen, zuverlässigen und sicheren Service bauen, der kürzlich von der Ratingfirma Skytrax mit vier Sternen sowie dem Titel „Best Airline in Central and South Asia“ bewertet wurde. Passagiere können ferner am Vielfliegerprogramm Nomad Club teilnehmen, das zudem auch eine ganze Reihe von Flügen in der ganzen Region mit berücksichtigt.

Der Flug von Astana nach Urumqi dauert zwei Stunden und 20 Minuten, von Almaty nach Urumqi eine Stunde und 40 Minuten.