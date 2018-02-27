Air Astana baut London Flüge aus

Air Astana Boeing 757 (Foto: Air Astana)

Air Astana wird ab dem 1. Juni die Nonstop-Verbindung zwischen London-Heathrow und dem Nazarbayev International Airport in Astana täglich anbieten.

Bislang bestehen die Flüge an fünf Tagen in der Woche, im Sommer kommen dann die zusätzlichen Frequenzen am Mittwoch und Freitag dazu, die ab sofort buchbar sind.

„Wir freuen uns darauf, nun endlich die beliebte Strecke London-Astana auf täglicher Basis durchführen zu können – die einzige Direktverbindung zwischen Großbritannien und Kasachstan“, sagt Peter Foster, CEO und President von Air Astana. „London hat bei uns sowohl im Geschäftsreise- als auch im Privatreiseverkehr stetig an Bedeutung gewonnen, und außerdem ist es aus strategischer Sicht Zeit für diesen Schritt, da wir in London und Kasachstan den Börsengang anstreben.“

Flugplan der zusätzlichen Flüge:

Tag Flug Von/Nach Abflugs-/Ankunftszeit* Flugdauer Mittwoch KC 941 Astana - London 14:35 – 16:40 7 Stunden, 5 Minuten Mittwoch KC 942 London - Astana 17:55 – 05:20 +1 6 Stunden, 25 Minuten Freitag KC 941 Astana - London 12:35 – 14:45 7 Stunden, 10 Minuten Freitag KC 942 London - Astana 18:05 – 05:30 +1 6 Stunden, 5 Minuten

* Lokale Zeit. Die Zeiten gelten ab dem 01. Juni und können je nach Datum variieren.

Passagiere, die mit Air Astana fliegen, profitieren von nahtlosen Anschlussflügen in die kasachische Metropole Almaty sowie bequemen Verbindungen im innerkasachischen und internationalen Streckennetz der Airline. Dazu gehören Flüge nach Urumqi im Nordwesten Chinas, Delhi in Indien und zu russischen Städten wie Novosibirsk, Omsk, Tyumen und Jekaterinburg.

An Bord der komfortablen Boeing 757 offeriert Air Astana ein Drei-Klassen-Produkt – 16 Plätze in Business, 108 in Economy und bis zu zwölf Plätze in der einzigartigen Economy Sleeper Claas. Tickets können auf der Website von Air Astana www.airastana.com oder in den Ticketbüros gekauft werden.

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