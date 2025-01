Air Astana baut Bordunterhaltung aus

Air Astana A320neo Flugzeuge (Foto: Air Astana)

Air Astana baut das Unterhaltungsangebot während des Fluges aus und arbeitet hierfür ab sofort mit Stellar Entertainment zusammen.

Die Passagiere erhalten damit eine noch größere Auswahl, wobei neben aktuellen Blockbustern auch zahlreiche Hollywood-Klassiker geboten werden. Hör- und sehbeeinträchtigte Fluggäste können nun zahlreiche Filme erleben, die für ihre Bedürfnisse angepasst wurden. Ebenso wurde das Angebot von Synchronfassungen der Filme erweitert.

Einen besonderen Schwerpunkt in der Bordunterhaltung bildet die Kultur Kasachstans. Die Fluggesellschaft wird damit einmal mehr auch ihrer Rolle als Botschafter des zentralasiatischen Landes gerecht und offeriert eine kuratierte Auswahl von Filmen renommierter kasachischer Regisseure und Nachwuchs-Filmemacher.

Die Musikauswahl wächst auf 600 Alben an, wobei rund die Hälfte davon im Monatsrhythmus wechselt. Zusätzlich werden kasachische Künstler präsentiert, die die gesamte Bandbreite von traditioneller bis moderner Musik abdecken.

Dank der Zusammenarbeit mit Stellar Entertainment bieten wir unseren Gästen ein Unterhaltungsangebot auf höchstem Niveau, das nicht zuletzt in der Kultur Kasachstans verwurzelt ist und mit dem wir unseren Fluggästen aus aller Welt die Musik und Geschichten unseres Landes näherbringen,

so Zhamilya Jaxybekova, IFE Manager bei Air Astana.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).