Air Astana baut Asienangebot weiter aus

Air Astana Airbus A321neo LR (Foto: Air Astana)

Die kasachische Fluggesellschaft Air Astana weitet ihr Flugangebot in Asien aus und nimmt ab dem 3. Dezember 2024 die neue Verbindung zwischen Astana und der vietnamesischen Insel Phu Quoc auf.

Die Strecke wird zunächst dreimal pro Woche – immer dienstags, freitags und sonntags – bedient. Die Airline ergänzt damit ihr bereits bestehendes Flugangebot nach Phu Quoc ab der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty.

Auf der neuen Route zwischen Astana und Phu Quoc kommt ein Airbus A321LR zum Einsatz. Abflug in Astana ist um 21:30 Uhr abends mit Landung in Phu Quoc am Folgetag um 7:45 Uhr Ortszeit. Die Rückflüge starten um 9:15 Uhr in Phu Quoc und erreichen Astana um 16:15 Uhr. Insgesamt fliegt Air Astana dann achtmal wöchentlich von Kasachstan nach Phu Quoc.

Vor der Küste Kambodschas im Golf von Thailand gelegen, ist Phu Quoc die größte Insel Vietnams. Besucher schätzen das tropische Inselparadies für seine idyllischen Strände und dichten Dschungel. Der Nationalpark lädt zu Wanderungen ein, während an der Küste Schnorchelausflüge und der Besuch kleiner Fischerdörfer locken. Als beste Reisezeit für Phu Quoc gelten die Monate von November bis März.

Für deutsche Staatsangehörige gilt: Die Einreise nach Vietnam ist für Aufenthalte von bis zu 45 Tagen visafrei. Reisende aus Österreich und der Schweiz benötigen auch für kurze Besuche ein Visum, das sie unter anderem online als e-Visa beantragen können.

Ab Deutschland fliegt Air Astana mehrfach pro Woche nonstop von Frankfurt nach Astana, mit schnellem Anschluss nach Almaty. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 57 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).