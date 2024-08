Air Astana baut Angebot nach Vietnam aus

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana baut ihr Streckennetz weiter aus: Ab dem 28. Oktober 2024 verbindet die Fluggesellschaft die kasachische Metropole Almaty nonstop mit Phu Quoc in Vietnam.

Mit ihren wunderschönen Stränden und dem kristallklaren Wasser zieht die malerische Insel Urlauber aus der ganzen Welt an. Auf der neuen Route setzt Air Astana einen Airbus A321LR ein. Anfänglich finden die Flüge zweimal wöchentlich – immer montags und mittwochs – statt. Abflug ist in Almaty um 22:45 Uhr abends mit Landung in Phu Quoc am nächsten Tag um 8:15 Uhr. Die Rückflüge starten dienstags und donnerstags um 9:45 Uhr in Phu Quoc und erreichen Almaty um 15:50 Uhr Ortszeit. Ab Dezember wird die Frequenz auf vier wöchentliche Verbindungen erhöht.

Für deutsche Staatsangehörige ist die Einreise nach Vietnam für Aufenthalte bis zu 45 Tagen visafrei. Reisende aus Österreich und der Schweiz benötigen auch für kurze Besuche ein Visum, das sie unter anderem online als e-Visa beantragen können.

Die neuen Flüge können ab sofort im Reisebüro, telefonisch bei Air Astana unter +49 (0)69 – 770 673 022 oder online auf www.AirAstana.com gebucht werden.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 54 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).