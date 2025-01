Air Astana baut Angebot nach Indien aus

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana stärkt ihre Präsenz in Indien und nimmt ab dem 20. April 2025 eine neue Direktverbindung zwischen Almaty und Mumbai auf.

Seit dem Markteintritt in Indien 2004 hat die Airline ihr Angebot kontinuierlich ausgebaut und fliegt derzeit neunmal wöchentlich von Almaty nach Delhi, mit zusätzlichen Frequenzen während der Sommermonate.

Die neue Route nach Mumbai bedient Air Astana dreimal pro Woche, jeweils sonntags, mittwochs und donnerstags, mit modernen Airbus-Maschinen. Die Flüge starten in Almaty um 4:30 Uhr und landen um 9:55 Uhr Ortszeit in Mumbai. Der Rückflug verlässt Mumbai um 11 Uhr und erreicht die kasachische Wirtschaftsmetropole um 14:45 Uhr Ortszeit. Die Flugzeit beträgt weniger als fünf Stunden.

„Indien ist eine der größten Volkswirtshaften der Welt mit hohem Wachstum, weshalb wir uns sehr freuen, diese dynamische Metropole in unser Streckennetz aufzunehmen“, sagte Peter Foster, CEO von Air Astana. „Geschäfts- und Urlaubsreisende können sich auf den gewohnt erstklassigen Service an Bord von Air Astana freuen, während sie zwischen den beiden Wirtschaftsmetropolen unterwegs sind.“

Mumbai liegt an der Westküste Indiens und ist nicht nur das führende Finanzzentrum des Landes, sondern auch Heimat der berühmten Bollywood-Filmindustrie. Die Stadt bietet zudem viele kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten, darunter den ikonischen Triumphbogen Gateway of India und die faszinierenden Elephanta-Höhlen.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 58 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).