Air Astana auf Expansionskurs

Air Astana, die moderne Fluggesellschaft Kasachstans, steuert weiterhin einen Wachstumskurs und baut Flotte als auch Streckennetz kontinuierlich aus.

Die Airline wurde im Jahr 2001 als Gemeinschaftsunternehmen der staatlichen Organisation „Samruk Kazyna“ und dem englischen Luftfahrtunternehmen „British Aero Space“ (BAE Systems) gegründet, die weiterhin mit 51 Prozent beziehungsweise 49 Prozent an der aufstrebenden jungen Fluglinie beteiligt sind. Der erste Inlandsflug erfolgte am 15. Mai 2002 von Almaty in die neue Landeshauptstadt Astana. Als erste internationale Strecke wurde am 17. August 2002 die Verbindung Almaty – Dubai eingerichtet. Seitdem hat die Fluggesellschaft konsequent expandiert und im Jahr 2009 rund 2,6 Millionen Passagiere befördert.

Seit Gründung kräftig aufgestockt wurde das Inlands- sowie auch internationale Streckennetz. Ende Oktober 2009 kam der neue Flug zwischen Almaty und Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur dazu, der jeweils samstags angeboten wird. Insgesamt offeriert Air Astana 23 internationale Verbindungen und 21 Inlandsziele. Von Deutschland gibt es sechs wöchentliche Flüge von Frankfurt am Main nach Astana, die Hauptstadt Kasachstans, sowie in die Millionen-Metropole Almaty im Südosten des Landes. Ab Sommer einmal pro Woche wird die Strecke Hannover – Kostanay- Astana bedient. Air Astana ist vor allem im Geschäftsreiseverkehr und im ethnischen Flugverkehr tätig und will in den kommenden Jahren auch das touristische Segment nach Kasachstan stärken und weiter entwickeln.

Die Flotte der Airline, die streng unter allen EU- und IATA-Richtlinien operiert, besteht aktuell aus 22 Maschinen mit einem Durchschnittsalter von sechs Jahren. Zum Einsatz kommen Jets vom Typ Boeing 767-300, Boeing 757-200, Airbus A 320, Airbus A 321 und Airbus A 319, deren Wartung bei Lufthansa Technik erfolgt. Im Rahmen des Expansionsprogramms der Airline wird die Flotte entsprechend aufgestockt, wobei ein gezielter Ausbau der regionalen als auch internationalen Strecken erfolgt: Neu im Einsatz auf den Strecken im Westen Kasachstans – etwa Atyrau-Uralsk-Atyrau – ist die Fokker-50, die Platz für 50 Passagiere bietet. Dieser jüngste Neuzuwachs der Flotte ist die sechste Maschine des Musters Fokker-50, die Air Astana betreibt und mit einer maximalen Reichweite von 2.800 Kilometern ideal ist für die Strecken innerhalb des riesigen Landes. Für das Jahr 2011 hat der kasachische Nationalcarrier den Zugang der ersten Embraer E-190 angekündigt, die künftig grenzüberschreitend auf den zentralasiatischen Routen eingesetzt wird. Weitere Jets des gleichen Musters werden zeitnah folgen.

Neuzugänge gibt es zudem bei den Kurz- und Mittelstreckenjets. Im Jahr 2012 wird die Air Astana Flotte um einen Airbus A-320 ergänzt, von denen die Fluggesellschaft insgesamt sechs neue Maschinen bestellt hat. „Die Order von sechs neuen Airbus A-320 ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Mit einer klar definierten Wachstumsstrategie möchten wir unser bestehendes Streckennetz weiter ausbauen und steigern entsprechend unsere Kapazitäten“, so Peter Foster, President von Air Astana.

