Air Astana Group wird ausgezeichnet

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Die Air Astana Group hat mit ihren beiden Fluggesellschaften Air Astana und FlyArystan bei den 2026 Skytrax World Airline Awards gleich drei Auszeichnungen erhalten.

Bei der Preisverleihung am 18. September in London kürte Skytrax, die internationale Bewertungsorganisation für Luftverkehr, Air Astana zum 15. Mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia & CIS“ und zum zehnten Mal zur „Best Airline Staff Service in Central Asia & CIS“. Die erneute Doppelehrung unterstreicht die Rolle der Full-Service-Fluggesellschaft als führender Carrier in Zentralasien und den GUS-Staaten in puncto Qualität und Service. Die Preisvergabe basiert auf einer weltweiten Befragung von Fluggästen und spiegelt somit auch die hohe Wertschätzung der Passagiere für die gleichbleibend hohen Standards und die ausgezeichnete Betreuung durch die Mitarbeiter wider.

Auch FlyArystan, die Low-Cost-Airline der Air Astana Group, konnte bei den World Airline Awards ihre starke Präsenz in der Kaukasusregion unter Beweis stellen. Sie gewann zum vierten Mal in Folge den Titel als „Best Low-Cost Airline in Central Asia & CIS“.

Edward Plaisted, CEO von Skytrax, hob hervor: „Der Erfolg von Air Astana bei den diesjährigen World Airline Awards demonstriert die hohen Standards im Produktbereich sowie im Service. Die Fluggäste schätzten vor allem Letzteres sehr. Dieser Erfolg zeugt von Air Astanas Bestreben, ein exzellentes Borderlebnis und eine herausragende Kundenbetreuung zu bieten.“

Ibrahim Canliel, CEO der Air Astana Group, erklärte: „Es ist uns eine Ehre, diese renommierten Skytrax-Ehrungen sowohl für Air Astana als auch für FlyArystan entgegenzunehmen. Diese Anerkennung bedeutet uns besonders viel, da sie die Meinung unserer Passagiere widerspiegelt und die Stärke beider Fluggesellschaften in ihren jeweiligen Marktsegmenten unterstreicht. Ich möchte unseren Gästen für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Loyalität sowie unserem gesamten Team für ihr Engagement danken, höchste Sicherheits- und Servicestandards zu gewährleisten. Wir werden weiterhin in unsere Mitarbeiter, unsere Flotte und das Kundenerlebnis investieren, während die Air Astana Group in die nächste Wachstumsphase übergeht.“

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 63 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 15-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).