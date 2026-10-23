Air Astana Group nimmt 64. Flugzeug in Empfang

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Die mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Air Astana hat ihre Flotte um einen weiteren Airbus A321neo erweitert.

Das neue Flugzeug mit der Registrierung EI-KDL erreichte Almaty direkt vom Airbus-Produktionsstandort in Hamburg. Das Schmalrumpfflugzeug für die Mittelstrecke verfügt über eine Zwei-Klassen-Konfiguration mit 28 Sitzen in der Business Class und 156 Sitzen in der Economy Class. Als 64. Flugzeug der Air Astana Group schafft es zusätzliche Kapazitäten und unterstützt den weiteren Ausbau des Streckennetzes.

Die Flotte von Air Astana besteht überwiegend aus Flugzeugen des Herstellers Airbus. Diese einheitliche Struktur trägt zu effizienten Betriebsabläufen und einer hohen Zuverlässigkeit bei. Der A321neo gehört zur modernen Flugzeuggeneration von Airbus und überzeugt durch geringeren Treibstoffverbrauch, mehr Komfort für die Passagiere sowie eine reduzierte Umweltbelastung.

Das neue Flugzeug wird sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Strecken zum Einsatz kommen. Der erste Linienflug ist für Anfang November auf der Verbindung Almaty–Astana–Almaty geplant. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 64 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 15-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).